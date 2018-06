Secretário americano rejeita críticas contra cessar-fogo

O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, disse que as críticas contra seus esforços de firmar um cessar-fogo entre Israel e Hamas não o incomodam. Em pronunciamento nesta terça-feira, ele disse que vai continuar seu trabalho a pedido do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Não vou me preocupar com ataques pessoais", disse Kerry. "É mais apropriado tentar resolver as divergências em uma negociação do que continuar as agressões, que geram mais violência e podem agravar o problema", explicou o secretário, que é criticado por insistir na questão do cessar-fogo.

Opositores de Kerry dizem que um cessar-fogo pode prejudicar a segurança de Israel e dar legitimidade ao Hamas, que controla Gaza. Fonte: Associated Press.