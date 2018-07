Secretário de Defesa dos EUA afirma que Karzai deixará o poder em 2014

WASHINGTON - Hamid Karzai, presidente do Afeganistão, teria dito ao secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, sua intenção de deixar o poder em 2014. A revelação foi feita por Gates nesta quarta-feira, 15, no Senado americano.

A Constituição do Afeganistão prevê que o presidente pode ficar no poder por dois mandatos, mas havia especulações de que Karzai pudesse tentar mudar as regras para ficar mais tempo no cargo. Porém, de acordo com Gates, o presidente afegão já manifestou sua intenção de deixar o poder no tempo estabelecido constitucionalmente.

Encontro

Karzai se encontrou nesta quarta-feira com o presidente russo, Dmitry Medvedev, durante a décima reunião da Organização de Cooperação de Xangai, que acontece na capital do Casaquistão, Astana.

A conferência tem como temas centrais a luta contra o terrorismo, o narcotráfico e o fortalecimento da colaboração em âmbito econômico, segundo a AFP.

Com Reuters