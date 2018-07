Secretário de Defesa dos EUA aponta desgaste da Otan Os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) precisam reunir recursos financeiros para reforçar seu declinante poderio militar. A intervenção aérea na Líbia evidenciou deficiências graves dos países aliados da Otan, e os governos europeus terão de chegar a um acordo sobre as medidas prioritárias que devem ser tomadas no esforço comum de defesa, para solucionar o problema, sob risco de perder a capacidade de enfrentar campanhas militares no futuro. As declarações são do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates.