Secretário de defesa dos EUA escapa de foguetes do Taleban em Cabul

CABUL - Horas após o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, desembarcar na capital do Afeganistão, militantes dispararam projéteis explosivos, incluindo morteiros, nas proximidades do principal aeroporto da cidade, tentando atingi-lo. Os EUA responderam com um ataque aéreo que matou civis, disseram autoridades nesta quarta-feira, 27.

O ataque contra Mattis foi reivindicado pelo Taleban e pelo Estado Islâmico. Os confrontos e mortes ofuscaram a visita que tinha objetivo de demonstrar apoio dos EUA ao governo afegão e lembrar dos riscos associados a uma política norte-americana mais agressiva que deve aumentar o número de ataques aéreos.

Atiradores confrontaram as forças da segurança por grande parte do dia. Os norte-americanos organizaram um ataque aéreo, mas os mísseis não funcionaram como esperado, causando diversas mortes, segundo a missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no local.

“Nós tomamos todas as precauções para evitar mortes civis", disse o comunicado, frisando que os afegãos estavam operando deliberadamente em locais que colocam os civis em alto risco.

A visita de Mattis acontece após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar uma nova estratégia para o Afeganistão, prometendo uma campanha militar reforçada contra o Taleban, que ganhou territórios.

A estratégia dará a comandantes dos EUA maior liberdade para usar poder de fogo norte-americano contra os militantes, mas, falando poucas horas antes do ataque aéreo, Mattis disse que iria fazer “tudo humanamente possível” para evitar mortes civis.

“Nós estamos aqui para proteger o povo afegão enquanto nós atacamos os terroristas”, disse ele durante entrevista coletiva conjunta com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, acusando militantes de se esconderem atrás de mulheres e crianças.

Acordo. Mattis disse que o Taleban não pode esperar por uma vitória militar e prometeu uma abordagem mais “holística”, sem prazos fixos e envolvendo outros países da região, incluindo o Paquistão. “O único caminho para a paz e legitimidade política para eles (Taleban) é através de um acordo negociado”, disse.

Ghani disse que seu governo “continua aberto para conversas com o Taleban”, assim como uma estratégia de paz envolvendo o Paquistão.

Mattis disse ainda que os EUA irão enviar mais 3 mil soldados para ajudar a treinar forças da segurança do Afeganistão, que estão focando em intensificar a força aérea e as forças especiais, mas deu poucos detalhes sobre o que irá mudar. / Reuters