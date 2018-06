Secretário de Estado dos EUA exclui Brasil de primeira viagem oficial para a América Latina

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, visitará o México, a Argentina, o Peru, a Colômbia e a Jamaica dos dias 1 a 7 de fevereiro, e excluiu o Brasil de sua primeira viagem oficial para a América Latina.

O comunicado do Departamento de Estado diz que Tillerson começará a viagem apresentando suas prioridades em um discurso na Universidade do Texas, em Austin, de onde partirá para a Cidade do México, pra se reunir com o ministro de Relações Exteriores do México, Luis Videgaray e o presidente Enrique Peña Nieto.

No dia 5, Tillerson abordará em Lima, no Peru, as preparações para a Cúpula das Américas, com a ministra peruana Cayetana Aljovín e o presidente Pablo Kuczynski.

No dia seguinte, o secretário irá a Bogotá, na Colômbia, para analisar com a ministra de Relações Exteriores colombiana, María Ángela Holguín, e com o presidente Juan Manuel Santos temas da agenda bilateral, como o aumento da produção de cocaína.

Tillerson encerrará o giro na América Latina no dia 7, em Kingston, na Jamaica, onde se reunirá com o primeiro-ministro, Andrew Holness, e a ministra Kamina Johnson-Smith para examinar temas de segurança nacional e bilateral, além de cooperação energética.