Secretário de Estado dos EUA quer negociação com presidente sírio O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse que estaria disposto a conversar com o presidente da Síria, Bashar Assad, para tentar conter a violência no país. Em entrevista à rede de TV CBS News, Kerry disse que os Estados Unidos estão pressionado Assad para que ele discuta seriamente uma estratégia de transição para encerrar a guerra civil no país, que já dura quatro anos.