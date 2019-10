Secretário de Justiça agora quer inquérito sobre a Rússia em seu próprio departamento

Katie Benner e Adam Goldman / The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - Por mais de dois anos, o presidente Donald Trump atacou repetidamente o inquérito sobre a Rússia, retratando-o como uma farsa e ilegal mesmo meses depois que a investigação especial sobre a interferência russa nas eleições de 2016 foi encerrada. Agora, o próprio Departamento de Justiça de Trump abriu uma investigação criminal sobre como tudo começou.

Autoridades do Departamento de Justiça transferiram a análise administrativa da investigação sobre a Rússia, supervisionada de perto pelo procurador-geral e secretário de Justiça, William Barr, para um inquérito criminal, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto. A medida dá ao promotor que a dirige, John Durham, o poder de intimação para depoimentos e documentos de testemunhas, de arrolar um grande júri e de apresentar acusações criminais.

A abertura de uma investigação criminal provavelmente despertará temores de que Trump esteja usando o Departamento

de Justiça para perseguir seus inimigos. Trump demitiu James Comey - o diretor do FBI sob cuja administração agentes de vigilância abriram o inquérito da Rússia - e há muito tempo ataca outros altos ex-oficiais policiais e de inteligência como partidários da oposição que tentaram bloquear sua eleição.

Trump deixou claro que vê o Departamento de Justiça tipicamente independente como uma ferramenta a ser brandida contra seus inimigos políticos. Essa visão leva em consideração a investigação de impeachment contra ele, assim como sua longa obsessão pelas origens do inquérito sobre a Rússia. Os democratas da Câmara estão examinando em parte se sua pressão sobre a Ucrânia para abrir investigações sobre teorias relacionadas à eleição de 2016 constituiu um abuso de poder.

A medida também cria uma situação incomum na qual o Departamento de Justiça está conduzindo uma investigação criminal sobre si mesmo.

A confiança de Barr em Durham, um promotor veterano e altamente respeitado que investigou a tortura da CIA e rompeu os círculos da máfia, poderia ajudar a isolar o procurador-geral das acusações de que ele está fazendo as vontades do presidente e colocando a política acima da Justiça.

Não ficou claro qual crime em potencial Durham está investigando, nem quando a investigação criminal foi iniciada. Uma porta-voz do Departamento de Justiça se recusou a comentar.

Os investigadores federais precisam apenas de uma “indicação razoável” de que um crime foi cometido para abrir uma investigação, um padrão muito mais baixo do que a causa provável necessária para obter mandados de busca. No entanto, “é preciso haver uma base objetiva e factual para iniciar a investigação; um mero palpite é insuficiente”, de acordo com as diretrizes do Departamento de Justiça.

Quando Barr indicou Durham, o advogado dos EUA em Connecticut, para liderar a revisão, ele tinha apenas o poder de inquirir voluntariamente as pessoas e examinar os arquivos do governo.

Ceticismo de Barr é pré-governo

Barr manifestou ceticismo em relação à investigação da Rússia antes mesmo de ingressar no governo Trump. Semanas depois de prestar juramento este ano, ele disse que pretendia examinar como tudo começou e usou o termo “espionagem” para descrever a vigilância dos investigadores sobre os conselheiros da campanha de Trump. Mas ele teve o cuidado de dizer que quer determinar se os investigadores agiram legalmente.

“A questão é saber se foi adequadamente baseada”, disse Barr aos legisladores em abril. “E não estou sugerindo que isso não foi adequadamente determinado. Mas preciso explorar esse ângulo”.

Barr iniciou a revisão administrativa sobre a investigação da Rússia em maio, dizendo que ele teve conversas com agentes de inteligência e policiais que o levaram a acreditar que o FBI agiu de forma inadequada, se não ilegal.

O FBI abriu a investigação no fim de julho de 2016, com o codinome “Crossfire Hurricane”, depois de receber informações do governo australiano de que um consultor de campanha de Trump havia sido abordado com uma oferta de e-mails roubados que poderiam danificar a campanha de Hillary Clinton.

Os agentes do FBI descobriram a oferta logo após o envio de e-mails democratas roubados, e os acontecimentos, juntamente com os laços entre outros assessores de Trump e a Rússia, provocaram temores de que a campanha de Trump estivesse conspirando com a interferência da Rússia.

O FBI não usou informações da CIA para abrir a investigação sobre a Rússia, disseram ex-funcionários dos EUA. Mas a opinião dos agentes sobre a operação de interferência eleitoral da Rússia se cristalizou em meados de agosto, depois que o diretor da CIA na época, John Brennan, compartilhou informações com Comey sobre isso.

A CIA contribuiu muito para a avaliação da comunidade de inteligência no início de 2017 de que a Rússia interferiu nas eleições de 2016 e tentou dar dicas a favor de Trump, e as autoridades policiais mais tarde usaram essas descobertas para reforçar seu pedido de escutas telefônicas de um consultor de campanha de Trump, Carter Page.

O advogado especial que assumiu a investigação sobre a Rússia em 2017, Robert Mueller, garantiu condenações ou acusações de culpa sobre um punhado de associados de Trump e o indiciamento de mais de duas dúzias de russos por acusações relacionadas ao seu amplo esquema de interferência.

Em seu relatório, Mueller disse que suas “evidências eram insuficientes” para determinar se Trump ou seus assessores se envolveram em uma conspiração criminosa com os russos, mas que a campanha recebeu bem a sabotagem e esperava se beneficiar dela.

Barr está gerenciando de perto a investigação de Durham, até mesmo viajando para a Itália em busca de ajuda de autoridades locais para fazer parar uma conspiração infundada que está no centro dos ataques dos conservadores à investigação sobre a Rússia - que o governo italiano ajudou a criar o conselheiro da campanha de Trump que foi informado em 2016 que os russos tinham informações prejudiciais que poderiam prejudicar a campanha de Clinton.

Mas os serviços de inteligência da Itália disseram a Barr que eles não tiveram esse papel nos eventos que levaram à investigação na Rússia, disse o primeiro-ministro Giuseppe Conte, da Itália, em entrevista coletiva na quarta-feira. Barr também entrou em contato com funcionários do governo no Reino Unido e na Austrália sobre seus papéis nos estágios iniciais da investigação sobre a Rússia.

Ao entrevistar mais de duas dezenas de funcionários antigos e atuais do FBI e da inteligência, os investigadores de Durham perguntaram sobre qualquer viés anti-Trump entre os funcionários que trabalharam na investigação sobre a Rússia e sobre um aspecto da investigação que estava no centro de alegações altamente controversas de que eles abusaram de seus poderes: o pedido secreto que buscava uma ordem judicial para escutas telefônicas de Page. As autoridades policiais suspeitam que Page tenha sido alvo de recrutamento pelo governo russo, o que ele negou.

Durham também perguntou se as autoridades da CIA poderiam, de alguma forma, induzir o FBI a abrir a investigação sobre a Rússia.

Durham indicou que quer entrevistar ex-funcionários que dirigiam a CIA em 2016, mas ainda não questionou Brennan ou James R. Clapper Jr., ex-diretor de inteligência nacional. Trump os atacou repetidamente de fazerem parte de uma vasta conspiração do chamado estado profundo, para impedi-lo de ganhar a presidência.

Alguns funcionários da CIA contrataram advogados criminais antes de serem entrevistados. Não ficou claro se Durham estava examinando outros ex-altos funcionários da inteligência. O almirante Michael S. Rogers, ex-diretor da Agência de Segurança Nacional, se recusou a dizer se havia conversado com os investigadores de Durham.

Durham também ainda não interrogou muitos dos ex-funcionários do FBI envolvidos na abertura da investigação da Rússia.

À medida que a investigação de Durham avança, o inspetor geral do Departamento de Justiça encerra seu próprio inquérito sobre aspectos da conduta do FBI nos primeiros dias da investigação sobre a Rússia. Entre outras coisas, o inspetor-geral, Michael E. Horowitz, está examinando o pedido de um mandado para escuta de Page.

Barr não disse se a investigação de Durham decorreu das descobertas do inspetor-geral ou de algo que os promotores descobriram ao fazer entrevistas ou analisar documentos. Mas as conclusões do inspetor-geral, que devem ser divulgadas nas próximas semanas, podem contribuir para a compreensão do público sobre por que Durham pode querer investigar as atividades das autoridades de segurança nacional em 2016.

Embora o relatório do inspetor-geral lide com informações confidenciais, Horowitz prevê que pouco disso será ocultado quando ele divulgar o documento publicamente, como ele escreveu em uma carta enviada aos legisladores na quinta-feira e obtida pelo New York Times.

Durham já se aprofundou no mundo secreto da coleta de informações durante as administrações Bush e Obama. Ele foi convidado em 2008 a investigar por que a CIA destruiu fitas descrevendo detidos sendo torturados. No ano seguinte, o procurador-geral Eric Holder nomeou Durham para liderar uma investigação sobre abusos da CIA.

Os promotores de carreira já haviam examinado muitos dos mesmos casos e recusaram-se a apresentar queixa e, em um eco da investigação na Rússia, eles acharam que Holder estava revisando o assunto. O deputado Peter Hoekstra, na época o principal republicano da Comissão de Inteligência da Câmara, disse que os abusos haviam sido “exaustivamente revisados” e um novo inquérito poderia colocar em risco a segurança nacional.

Depois de quase quatro anos, a investigação de Durham terminou sem acusações contra oficiais da CIA, incluindo dois diretamente envolvidos na morte de dois detidos, enfurecendo ativistas de direitos humanos. / TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO