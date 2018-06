Secretário de Justiça dos EUA cita Bíblia para defender separação de pais e filhos imigrantes

WASHINGTON - O secretário de Justiça dos EUA, Jeff Sessions, usou um verso da Bíblia na quinta-feira, 14, para defender a política migratória de seu departamento, que prevê processar todos que cruzarem a fronteira do México, sugerindo que Deus apoia o governo americano em sua decisão de separar pais imigrantes de seus filhos.

“Cito a vocês o apóstolo Paulo e sua ordem clara e sábia em Romanos 13: para obedecer às leis do governo porque Deus ordenou o governo para seus propósitos”, disse Sessions durante um discurso para agentes policiais em Fort Wayne, em Indiana. “Processos ordenados e legais são bons em si. A aplicação da lei de forma consistente e justa é uma coisa boa e moral e que protege os fracos e legítimos.”

Funcionários do governo ocasionalmente se referem à Bíblia como uma linha de argumento, a exemplo dos republicanos que citaram Tessalonicenses 2 (“se um homem não trabalhar, ele não deve comer”) para justificar requisitos mais rigorosos para rótulos de alimentos.

Mas o verso citado por Sessions, Romanos 13, é uma escolha incomum. “Há dois momentos da história americana quando Romanos 13 foi evocado”, afirmou John Fea, professor de história americana no Messiah College, na Pensilvânia. “Um deles é durante a Revolução Americana, quando citado pelas pessoas que se opunham ao movimento.”

O outro, de acordo com Fea, “foi nos anos 1840 e 1850, quando Romanos 13 foi evocado por defensores do Sul ou da escravidão para afastar os abolicionistas que acreditavam que a ela era algo errado. Quero dizer que este é o mesmo argumento que os donos de escravos sulistas e defensores deste modo de vida usavam.”

Em maio, Sessions anunciou uma política de tolerância zero a partir da qual o Departamento de Justiça começaria o processar todos os que cruzassem a fronteira sul dos EUA. Parte da política determinava que os imigrantes que viajavam com crianças ou com menores de idade desacompanhados acabariam detidos. A lei migratória americana acusa os adultos de crime, mas não as crianças, o que significa que eles são mantidos separados uns dos outros.

Segundo a agência de notícias Associated Press, a Proteção das Alfândegas e Fronteiras dos EUA constatou que em duas semanas do mês de maio mais de 650 crianças foram separadas de seus pais.

Alguns grupos religiosos e indivíduos também já citaram a Bíblia, mas para defender o lado oposto. “Esmagadoramente, as Escrituras defendem que as famílias sejam mantidas juntas”, disse Gabriel Salguero, presidente da Coalizão Evangélica Latino-Nacional.

“As Escrituras prezam pela defesa das famílias. Sendo evangélicos, temos uma doutrina de ser pró-valores familiares. A Bíblia nos convida a ser pró-família, e pessoalmente acho profundamente lamentável que estejamos separando crianças de seus pais na fronteira ou em qualquer lugar.”

Na tarde de quinta-feira, a Seção de Imigrantes e Refugiados do Vaticano publicou em sua conta no Twitter um verso do Deuteronômio.

Em uma reunião da Conferência de Bispos Católicos dos EUA realizada na quarta-feira, os líderes católicos do país condenaram fortemente as políticas migratórias do governo de Donald Trump e as qualificaram como imorais. Um bispo chegou a sugerir que os católicos que ajudam a conduzir as políticas no Departamento de Justiça estão violando sua fé e deveriam talvez ter a Comunhão negada.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse durante um briefing que ela não tinha conhecimento sobre os comentários de Sessions, mas apoiava a linha de pensamento dele. “Posso dizer que a aplicação da lei é muito bíblica. Na verdade, isso é repetido várias vezes ao longo da Bíblia”, afirmou ela. “É uma política moral seguir e aplicar a lei.” / WASHINGTON POST