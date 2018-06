Secretário do Tesouro dos EUA visita a Ásia O secretário do Tesouro dos EUA, Jacob Lew, terá três mensagens básicas para autoridades dos cinco países asiáticos que ele visitará na semana que vem: estimular a demanda doméstica, não depender da desvalorização cambial para impulsionar exportações e a assinatura de um acordo comercial que vai aumentar o comércio internacional. Todas as mensagens de Lew visam motivar o crescimento americano.