Secretário dos EUA elogia novo governo do Iraque O Secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse que o Iraque alcançou um grande marco na luta contra o grupo militante Estado Islâmico ao formar um governo que promete amenizar as tensões sectárias no país. Kerry falou com repórteres nesta segunda-feira e afirmou que a nova liderança em Bagdá será o alicerce de uma estratégia internacional para derrotar a insurgência sunita que tomou o controle de partes do norte do Iraque e da Síria.