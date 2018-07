Secretário dos EUA vai a Pequim e pede moderação Com a autodesignação de "mediador de conflitos" entre China e Japão, o secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta, desembarcou ontem em Pequim trazendo de Tóquio pelo menos um documento pouco amistoso na pasta - o acordo para construir mais um sistema de radar antimísseis no sul japonês. Na parada anterior, Panetta havia assegurado que o objetivo do projeto é proteger o Japão de eventuais ataques da Coreia do Norte. A China não pensa assim. "É óbvio que estamos preocupados com os protestos e com os conflitos em torno das Ilhas Senkaku", afirmou o secretário, usando o nome em japonês do arquipélago. / DENISE CHRISPIM MARIN