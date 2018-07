Secretário-geral da ONU elogia eleição na Tunísia

Ban elogiou as autoridades interinas, que assumiram após a deposição do ditador Zine el Abidine Ben Ali, em janeiro. Segundo ele, a eleição de domingo ocorreu "de maneira pacifica e ordenada".

O secretário-geral notou em comunicado que a eleição é um passo fundamental para a "transição democrática" do país e um marco para a transformação democrática no norte da África e no Oriente Médio.

No domingo, a população da Tunísia votou para eleger uma Assembleia Constituinte, que será encarregada de escrever a nova Constituição e delinear o futuro do país. O voto foi marcado pelo alto comparecimento.

O levante na Tunísia contra Ben Ali foi o primeiro passo da Primavera Árabe, onda de protestos por mais democracia e mudanças de regime. As informações são da Dow Jones.