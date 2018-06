Secretário-geral da ONU pede libertação de observadores O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, condenou veementemente a captura de observadores militares na Ucrânia e está exigindo a libertação imediata de "forma incondicional" e com os integrantes da equipe "ilesos". Ban disse que aqueles que "continuarem com atos ilícitos serão responsabilizados por suas ações". Ele apelou a todos que têm alguma influência no tema para ajudar a acabar com a detenção, disse o porta-voz da ONU Stephane Dujarric nesta segunda-feira.