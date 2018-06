Secretário iraniano mostra apoio a novo premiê do Iraque

Um oficial de alto escalão do Irã enviou seus parabéns ao político iraquiano Haider al-Abadi por ter sido indicado pelo presidente Fuad Masum como novo primeiro-ministro do país, substituindo o atual premiê, Nouri al-Maliki. A agência de notícias IRNA citou uma fala do secretário do Conselho Supremo Nacional de Segurança iraniano, Ali Shamkhani, em que ele parabeniza o povo do Iraque e seus líderes pela escolha de al-Abadi.

Falando a um grupo de diplomatas iranianos que estavam no país para uma reunião anual, Shamkhani também pediu que os grupos políticos do Iraque se unam para enfrentar as "ameaças estrangeiras". Ele afirmou que Teerã apoia a soberania iraquiana, sua segurança, e "o processo legal da escolha do novo primeiro-ministro do Iraque".

O secretário é um aliado próximo do presidente iraniano, Hassan Rouhani, e um representante do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei no conselho. O Irã é uma nação influente no Iraque e respeitado entre os partidos políticos xiitas.

No passado, Teerã apoiava o atual premiê, Nouri al-Maliki, que tenta se manter no poder. A declaração do Shamkhani, no entanto, reflete o descontentamento do Irã com o aumento das tensões sectárias no governo do primeiro-ministro. Fonte: Associated Press.