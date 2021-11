Sede do jornal Clarín é atacada com coquetéis molotov na Argentina

O prédio onde funciona o jornal Clarín, na Argentina, foi atacado na noite da segunda-feira 22 por desconhecidos que lançaram bombas tipo coquetéis molotov. Segundo o grupo editorial, não houve vítimas ou danos ao edifício.

“Lamentamos e condenamos esse acontecimento grave, que parece ser, de imediato, uma expressão violenta de intolerância contra um meio de comunicação e aguardamos seu urgente esclarecimento e punição”, disse o Grupo Clarín em nota nesta terça-feira, 23.

O presidente argentino, Alberto Fernández, repudiou o ataque, afirmando que “a violência sempre altera a convivência democrática”. “Esperamos que os fatos sejam esclarecidos e os autores sejam identificados a partir da investigação que está em andamento”, disse o presidente por meio do Twitter.

Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática. Esperamos que los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados a partir de la investigación que está en curso. — Alberto Fernández (@alferdez) November 23, 2021

O ministro do Interior, Aníbal Fernández, também condenou o ataque. "Confio que os autores desse ataque serão identificados e punidos", disse ele.

A Associação de Entidades Jornalísticas Argentinas (ADEPA) "condena veementemente o acontecimento" que descreveu como um "grave atentado à liberdade de expressão".

O ataque

Segundo a denúncia, o ataque ocorreu por volta da meia-noite de segunda-feira, quando um grupo de nove pessoas com os rostos cobertos atirou contra o prédio do Clarín, no bairro de Barracas, em Buenos Aires.

O prédio foi fechado e não houve vítimas ou danos materiais. O ataque foi registrado pelas câmeras de segurança do local. O caso é investigado pela justiça federal. / AFP