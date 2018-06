Seguem buscas a Hayat, quarta suspeita de atentados em Paris

PARIS - A polícia e os serviços secretos da França se mobilizam na manhã deste sábado, 10, para localizar e prender Hayat Boummedienne, companheira de Amedy Coulibaly, o autor dos atentados a Montrouge e a Porte de Vincennes, em Paris, nos quais cinco pessoas morreram e cinco ficaram em estado grave. Hayat, de 27 anos, passou a ser oficialmente alvo de buscas na tarde desta sexta-feira, 9, quando o Ministério do Interior publicou um alerta nacional que confirmou seu envolvimento nos atentados, reivindicados pelo grupo terrorista Al-Qaeda da Península Arábica.

Fotos de Hayat vestindo o nicab - o véu islâmico integral - e apontando pistolas foram divulgadas pela polícia neste sábado. As mulheres de Coulibaly e de Cherif Kouachi, um dos dois irmãos - o outro era Said Kouachi - autores do atentado contra Charlie Hebdo, estavam em contato e trocaram pelo menos 500 ligações telefônicas, segundo a Procuradoria da República. Sob custódia, a mulher de Cherif confirmou à polícia que os terroristas se conheciam bem, mais uma pista de que os atentados de Charlie Hebdo, Montrouge e Porte de Vincennes estavam conectados.

Segundo as investigações, todos integravam a mesma célula jihadista, a Buttes-Chaumont, criada em Paris nos anos 2000, desbaratada em 2005 e julgada em 2008. Nessa oportunidade, Said chegou a ser condenado a quatro anos de prisão, pena que cumpriu antes de ser liberado para voltar às ruas.

Na manhã deste sábado, uma reunião ministerial, a sétima realizada desde o início da crise, foi coordenada pelo presidente da França, François Hollande. Nela foram discutidas as investigações e as medidas destinadas a reforçar a proteção interna em curto prazo.

"Estamos expostos a risco. É importante que o plano (antiterrorismo) Vigipirata, que foi elevado em toda a Ile-de-France, seja mantido ao longo das próximas semanas", informou o ministro do Interior, Bernard Cazeneuve. "É a razão pela qual nós decidimos manter a mobilização e aumentá-la para proteger um certo número de instituições."

Ainda conforme Cazeneuve, a segurança para a manifestação silenciosa deste domingo, 11, está garantida. "Todas as medidas foram tomadas para que essa manifestação possa acontecer em recolhimento, com respeito e com segurança", afirmou, reiterando: "Todas as disposições foram tomadas para garantir a segurança dessa reunião".

Líderes europeus como a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e os primeiros-ministros da Grã-Bretanha, David Cameron, da Itália, Matteo Renzi, e da Espanha, Mariano Rajoy, além de presidentes e premiês de fora da Europa, confirmaram presenças na marcha silenciosa, que partirá de Praça da República, no centro de Paris. Hollande vai liderar o cortejo, para o qual a líder de extrema-direita Marine Le Pen não foi convidada.