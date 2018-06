Seguem investigações de morte de enfermeira A Scotland Yard afirmou ontem que entrou em contato com a polícia australiana para tratar da investigação da morte da enfermeira que trabalhava no hospital em que Kate Middleton estava internada. Jacintha Saldanha foi vítima de um trote de uma emissora de rádio australiana, em que os apresentadores se fizeram passar pela rainha Elizabeth e por seu filho, o príncipe Charles, e passou informações particulares. Jacintha, de 46 anos, foi encontrada morta em sua na última sexta-feira, com sinais de suicídio.