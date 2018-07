Seguem protestos violentos contra filme que critica Islã Centenas de manifestantes indignados com um filme que ridiculariza o profeta Maomé incendiaram um prédio do governo no noroeste do Paquistão nesta segunda-feira, causando confrontos com a polícia que mataram pelo menos uma pessoa. Protestos violentos também aconteceram do lado de fora de uma base militar dos Estados Unidos no Afeganistão e na embaixada norte-americana na Indonésia.