Segunda onda de coronavírus pode ser ainda pior, diz autoridade de saúde dos EUA

WASHINGTON - Uma segunda onda do novo coronavírus nos Estados Unidos teria efeitos muito piores na população, uma vez que coincidiria com o início da temporada de gripe. Em entrevista ao jornal The Washington Post, publicada na terça-feira, 21, o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Robert Redfield, reflete sobre a evolução da pandemia no território americano.

"Existe a possibilidade de que o ataque do vírus em nosso país no próximo inverno seja ainda mais difícil do que aquele que acabamos de passar", disse, já que "teremos a epidemia de gripe e a epidemia de coronavírus ao mesmo tempo". Para o especialista, ter dois surtos simultâneos de doenças respiratórias colocaria uma pressão "inimaginável" no sistema de saúde. A primeira onda da covid-19 já matou mais de 42 mil pessoas nos Estados Unidos, o país mais atingido.

Segundo Redfield, autoridades federais e estaduais devem usar os próximos meses para se preparar para o que está por vir. À medida que as ordens de confinamento são levantadas, as autoridades devem enfatizar a importância contínua do distanciamento social e da vacinação contra a gripe comum.

O diretor lembrou que, durante a pandemia de gripe suína H1N1 em 2009, os Estados Unidos experimentaram a primeira onda de casos na primavera, seguida por uma segunda onda maior no outono e inverno durante a temporada de gripe. O inverno norte-americano começa no dia 21 de dezembro. / EFE