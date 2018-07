Segundo atentado do dia no Afeganistão deixa 6 mortos O Afeganistão vive um dia de violência e já contabiliza dois atentados. No ataque mais recente, um suicida detonou um carro-bomba em uma província no centro do país, matando dois policiais e quatro civis, informou um porta-voz do Ministério do Interior. O ataque ocorreu na província de Kapisa, a nordeste da capital do país, Cabul, disse o porta-voz Najib Nikzad.