Segundo lote de agentes químicos tóxicos deixa a Síria

A missão conjunta da Organização das Nações Unidas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) disse que os materiais foram verificados antes de serem carregados em navios dinamarqueses e noruegueses e levados para fora do território sírio.

A missão ONU-OPAQ disse em comunicado divulgado nesta segunda-feira que as embarcações foram acompanhadas por escolta naval fornecida por China, Dinamarca, Noruega e Rússia.

O primeiro lote de precursores químicos de gases venenosos foi removido do país cerca de três semanas atrás. Os agentes químicos mais perigosos do estoque sírio deveriam ter sido retirados do país até 31 de dezembro, mas as condições de segurança ruins, o mau tempo e outros fatores fizeram com que o prazo não pudesse ser respeitado. Fonte: Associated Press.