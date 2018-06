Segundo suspeito de Boston está seriamente ferido O segundo suspeito dos ataques a bomba durante a Maratona de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, encontrado dentro de um barco no quintal de uma casa em Watertown, foi capturado com vida, mas estava ferido e coberto por sangue. Até agora, há pouco conhecimento sobre as motivações dos irmãos de etnia chechena para os ataques, mas o presidente dos EUA, Barack Obama, prometeu que os investigadores vão resolver o mistério.