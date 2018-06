Segundo turno das eleições da Tunísia será no dia 21

TUNIS - Autoridades eleitorais da Tunísia anunciaram nesta segunda-feira, 8, a data do segundo turno das eleições para presidente, entre o atual líder, Moncef Marzuki, e Beji Caid Essebsi, do partido Nidaa Tounes: dia 21.

A votação para o primeiro presidente eleito de forma direta marca a etapa final na transição do Estado norte-africano para a democracia total, após a revolução de 2011.

Essebsi quase superou Marzuki no primeiro turno das eleições presidenciais - a primeirda desde a insurgência de 2011, que derrubou o autocrata Zine Abidine Ben Ali e inspirou as revoltas da Primavera Árabe. Mas os dois principais concorrentes não conseguiram ganhar votos suficientes para evitar um novo confronto no segundo turno.

"O segundo turno será realizado no dia 21 e a campanha eleitoral será do dia 9 ao dia 19", disse Chafik Sarsar, chefe da comissão eleitoral da Tunísia. / REUTERS