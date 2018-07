Segundo vulcão intensifica atividade no Equador

De acordo com o Instituto Geofísico do Equador, o fluxo de lava no Reventador aumentou desde sábado, mas isso não representa uma ameaça imediata para os moradores da região. Reventador teve sua última grande erupção em novembro de 2002.

No final de semana, pelo menos 200 pessoas foram retiradas das proximidades do vulcão Tungurahua, após ter expelido uma fumaça de poeira de mais de cinco quilômetros no ar. Fonte: Associated Press.