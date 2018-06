Segurança em julgamento de Manning aumenta A segurança na audiência para ouvir a sentença do soldado Bradley Manning foi aprimorada após um vídeo do tribunal ter aparecido na internet. A polícia militar fez buscas cuidadosas nas bolsas de jornalistas que entraram no prédio onde o exército fornece um circuito de vídeo fechado da sala onde o julgamento ocorre.