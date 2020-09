Seis anos depois, famílias aguardam prisões importantes no caso Ayotzinapa

CIDADE DO MÉXICO - Parentes dos 43 estudantes mexicanos desaparecidos em 2014 confiam nos avanços que o governo pretende apresentar neste sábado, 26, sexto aniversário do crime que chocou o país. De acordo com seus advogados, existem elementos para a prisão de militares e agentes da polícia federal.

“Há evidências suficientes para processar essas pessoas”, disse à agência Associated Press Santiago Aguirre, diretor do Centro de Direitos Humanos Prodh e representante das famílias. Parte do progresso, acrescentou, veio de rastreamento de telefonia móvel e de novos extratos.

Em sua opinião, “não há dúvida de que (esses oficiais) faziam parte do esquema criminoso” que autorizou os desaparecimentos. O advogado lamentou, no entanto, que ainda não esteja claro o que aconteceu naquela noite, nem o paradeiro dos alunos da Escola Normal Rural de Ayotzinapa.

A falta de certezas mantém as famílias desesperadas, mas a prisão de alguns militares teria um grande significado simbólico, dado o apoio e a defesa incondicional que o presidente Andrés Manuel López Obrador tem feito das Forças Armadas.

“Ele tem que nos dar algo concreto, algum progresso, como essas prisões", disse Clemente Rodríguez, pai de um dos jovens, notificado em julho da descoberta de um fragmento de osso do pé de seu filho, Christian Alfonso.

Segundo Rodríguez, a identificação de um osso não responde à questão-chave do que aconteceu aos 43 alunos, embora seja um avanço e uma nova confirmação da falsidade da versão que o governo anterior lhes deu.

A considerada “verdade histórica” pela administração de Enrique Peña Nieto (2012-2018) afirmou que em 26 de setembro de 2014, a polícia local de Iguala capturou os estudantes da cidade no estado de Guerrero e os entregou a membros do crime organizado. Seus corpos teriam sido cremados em um depósito de lixo em um município vizinho, Cocula, e depois despejados em um rio próximo.

Nesse rio foi localizado um osso que foi identificado como o de um dos alunos, mas um grupo de especialistas internacionais independentes não conseguiu verificar como ele chegou lá e denunciou uma infinidade de irregularidades no processo, incluindo obstrução da justiça por parte das autoridades locais, estadual e federal e tortura de réus, algo que a ONU posteriormente ratificou. A própria justiça mexicana ordenou em 2018 a reintegração de todo o processo porque o Ministério Público Federal não foi imparcial.

A chegada de López Obrador ao poder deu um giro na investigação. Uma Comissão da Verdade foi criada e novas buscas foram realizadas - como a que encontrou o resto de Rodríguez, a segunda identificação completa - e processos-chave foram iniciados contra dois funcionários: o chefe da polícia ministerial federal por tortura e um detetive por falsificar documentos e ocultar informações.

Entre os fugitivos está o então chefe do gabinete de investigação do Ministério Público, Tomás Zerón, suposto arquiteto da "verdade histórica". Da mesma forma, dezenas dos cem detidos no caso, incluindo os principais suspeitos, foram libertados devido à irregularidade no processo, que indignou as famílias.

Entre as preocupações expressas pelo diretor do Centro Prodh, destaca-se que novos depoimentos de testemunhas protegidas podem configurar uma nova narrativa baseada em depoimentos e não em provas, algo que sempre criticaram.

Ele confia que entre os próximos restos de esqueletos a serem enviados à Universidade de Innsbruck, na Áustria, para identificação, não só serão incluídos fragmentos encontrados em pesquisas recentes, mas também outros encontrados em 2016, nunca identificados.

Ambos os fragmentos, mais antigos e recentes, foram encontrados em diferentes partes da mesma área conhecida como “o açougue”, de onde veio o osso de Christian Alfonso Rodríguez.

O que motivou o ataque aos estudantes permanece um mistério, mas Aguirre garante que “está ligado à tomada de ônibus” que os jovens tentaram fazer naquela noite.

Uma prática comum de alunos em escolas rurais no México é “confiscar” temporariamente os ônibus que eles usam para comparecer a manifestações e depois devolvê-los. O problema é que em Iguala esses veículos eram usados ​​pelo cartel local para traficar heroína para Chicago com a aparente proteção das autoridades.

A secretária do Interior, Olga Sánchez Corderó, anunciou na quarta-feira que as conquistas deste governo "iluminam o que realmente aconteceu naquela noite trágica". O presidente prometeu um relatório muito detalhado, mas as famílias continuam se perguntando onde estão seus filhos em comícios, protestos e manifestações.