Seis ficam feridos em ataque a facadas em estação de trens da China

A polícia não deu nenhum motivo para o ataque, mas o nervosismo na China em relação aos militantes islâmicos vem crescendo desde que um carro explodiu nas imediações da Praça Tiananmen em Outubro e 29 pessoas foram mortas a facadas em março na cidade de Kunming, no sudoeste.

O governo culpou na época militantes da região de Xinjiang, no extremo oeste do país. Rica em recursos naturais e com localização estratégica na fronteira da Ásia Central, Xinjiang vive há anos episódios de violência que as autoridades chinesas atribuem a militantes islamitas.

Em Guangzhou, a polícia informou que "chegou rapidamente ao local" nesta terça-feira e matou o atacante. Inicialmente, o diário oficial Nanfang havia dito que um outro suspeito fora preso após fugir do local e outros órgãos da mídia afirmaram que os atacantes eram de dois a quatro, mas depois a polícia emitiu um comunicado dizendo que apenas uma pessoa tomara parte no ataque.