Seis médicos estão entre os 25 mortos de ataque no Iêmen Seis médicos, dentre eles um venezuelano e dois filipinos, estão entre os 25 mortos de um atentado suicida seguido por um ataque armado contra o Ministério da Defesa do Iêmen na capital do país, Sanaa. Uma fonte de segurança informou à agência France Presse o aumento do número de vítimas fatais para pelo menos 25.