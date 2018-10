Seis morrem e 80 ficam feridos após trem descarrilar no Marrocos

BOUKNADEL, MARROCOS - Um trem descarrilou na cidade de Rabat, no Marrocos, nesta terça-feira, 16, matando seis pessoas e ferindo cerca de 80, segundo informações oficiais.

O trem saiu dos trilhos perto de Bouknadel, cidade próxima a Rabat. A composição é movimentada pois liga a capital marroquina ao centro comercial de Casablanca. A causa do acidente ainda é desconhecida.

Abdellatif Soudou, vice-prefeito da cidade de Salé, disse que equipes de resgate estão em busca de passageiros que ainda podem estar presos entre as ferragens.

A agência de notícias oficial marroquina, MAP, informou que o rei Mohamed VI ordenou que todos os feridos fossem levados ao hospital militar de Rabat, considerado o mais bem equipado em toda a região e reservado aos membros das Forças Armadas.

O acidente aconteceu nesta manhã com o trem que partiu de Rabat com destino à cidade de Kenitra. O descarrilamento provocou a queda de vários vagões que se chocaram com o pilar de uma ponte. / REUTERS, AP e EFE