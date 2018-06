Seis pessoas ficam feridas em tiroteio nos EUA

A porta-voz da polícia local, Marietta David Baldwin, afirmou que os seis pacientes foram levados para o Wellstar Kennestone Hospital, um deles com ferimentos graves.

Autoridades disseram que o atirador foi encontrado morto minutos depois em um galpão da companhia, aparentemente vítima de suicídio. As identidades do atirador e das vítimas ainda não foram divulgadas.

Uma das testemunhas, a balconista da FedEx Liza Aiken, afirmou que o homem estava portando um rifle, uma faca e um pente de balas de metralhadora sobre o peito e agia "como se fosse o Rambo".

David Tito, um motorista de caminhão da FedEx, disse que estava chegando ao trabalho quando viu alguém subir e atirar no abdômen de um segurança na portaria da empresa. Ele afirmou que poderia ouvir mais disparos depois que o atirador entrou no galpão. "Foi um caos", disse Tito. "Todo mundo estava correndo, se escondendo e tentando sair de lá", disse.

A FedEx informou que o local em que ocorreu o tiroteio é um centro de distribuição de correspondências. Em comunicado, a empresa disse que está "consciente da situação" e coopera com as autoridades. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.