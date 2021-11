Seis pessoas morrem e 100 estão desaparecidas após desabamento de prédio na Nigéria

Pelo menos seis pessoas morreram e 100 encontram-se desaparecidas em Lagos, capital comercial da Nigéria, África, nesta segunda, 1º, após o desabamento de um prédio de 22 andares. O empreendimento estava em construção há dois anos.

O chefe dos serviços de emergência do estado informou nesta terça-feira, 2, que um esforço de busca e resgate foi lançado para os sobreviventes do incidente.

Trabalhadores disseram à Reuters que as 100 pessoas ainda não encontradas estavam trabalhando quando o prédio desabou. A equipe de resgate utilizou escavadeiras para retirar os escombros. As autoridades estão avaliando se houve algum dano aos prédios próximos.

Desabamentos de edifícios são frequentes no país mais populoso da África, onde as regulamentações são mal aplicadas e os materiais de construção geralmente abaixo do padrão.

O prédio fazia parte de três torres que estão sendo levantadas pela construtura privada Fourscore Homes. Em um anúncio para potenciais clientes, a empresa promete oferecer "um estilo de vida sem estresse, completo com um toque de hotel". A unidade mais barata estava sendo vendida por US $ 1,2 milhão. A Fourscore Homes não foi encontrada para comentar o acidente./Reuters