Seis pessoas morrem em tiroteio em New Jersey, nos EUA

JERSEY CITY, NEW JERSEY, EUA - Seis pessoas morreram, incluindo um policial, em Jersey City, no Estado americano de New Jersey, nesta terça-feira, 10, depois de duas pessoas não identificadas terem atirado contra pedestres em frente a um supermercado. Elas estão entre os mortos. Outros dois policiais e um civil ficaram feridos, mas estão internados em condições estáveis.

Iniciou-se um tiroteio no local com as forças de segurança, que durou mais de uma hora e levou escolas e comércios do bairro de Greenville a fecharem as portas. Helicópteros sobrevoaram a região, enquanto policiais procuravam pelos suspeitos nas ruas e orientavam civis a permanecerem trancados. Os dois suspeitos, armados, acabaram se escondendo no mercado antes de serem atingidos.

Em comunicado, o governador do estado de New Jersey, Philip D. Murphy, disse que "Nossos pensamentos e orações estão com os homens e mulheres do Departamento de Polícia de Jersey City, especialmente com os policiais atingidos durante esse tiroteio, e com os residentes e estudantes atualmente em modo de bloqueio".

O tiroteio também levou ao fechamento de todas as 43 escolas públicas na cidade, com alunos e funcionários trancados nos prédios. "Todos os estudantes e funcionários estão seguros", informou em comunicado o Distrito Escolar de Jersey City.

Os tiros começaram por volta das 12h30 horário local (14h30 horário de Brasília). O serviço de ônibus da cidade foi interrompido, enquanto os trens continuaram funcionando normalmente.

Tanto o FBI quanto o departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos estão em atuação no local. Suspeita-se que o motivo do ataque esteja relacionado a drogas, descartando-se a possibilidade de terrorismo. / EFE, NYT e W. POST