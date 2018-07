Seita fundamentalista islamita mata 3 pessoas na Nigéria

Em outro episódio, membros da seita mataram outro chefe comunitário na cidade de Damaturu, disse o chefe da polícia do Estado de Yobe, Tanko Lawan. E no Estado de Jigawa, também no norte nigeriano, uma menina foi morta a tiros durante um confronto entre fundamentalistas da Boko Haram e policiais, quando partidários da seita atacaram uma delegacia da polícia. A menina ficou no fogo cruzado e foi baleada.

No sábado, o presidente nigeriano Goodluck Jonathan impôs o estado de emergência em regiões do norte da Nigéria afetadas pela violência e os ataques da Boko Haram, a qual pretende implantar a sharia, lei islâmica, no país inteiro. Embora o norte da Nigéria seja predominantemente muçulmano, a maioria da população no sul do país é cristã ou segue religiões africanas.

As informações são da Associated Press.