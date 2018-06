Seita islamita e forças da Nigéria podem ter cometido crimes contra humanidade

Crimes contra a humanidade são crimes que podem levar a processo pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

A Boko Haram diz que está lutando para criar um Estado islâmico na Nigéria, e seus combatentes mataram centenas de pessoas em ataques a bomba e com armas desde o início de uma revolta em 2009. A seita tornou-se a principal ameaça à segurança do maior produtor africano de energia.

O relatório documenta vários casos de abusos cometidos por islamitas, incluindo assassinatos brutais de civis cristãos e o assassinato de clérigos muçulmanos que os criticam.

Alguns desses ataques foram "atos deliberados que conduzem à 'limpeza' da população com base na religião ou etnia". O TPI define crimes contra a humanidade como infrações graves que são "generalizadas ou sistemáticas".

Não houve reação imediata da Boko Haram.

O relatório também acusou a força-tarefa militar e policial conjunta da Nigéria de "abuso físico, detenções secretas, extorsão, incêndio de casas, roubo de dinheiro durante ataques e execuções extrajudiciais de suspeitos".

O estudo foi divulgado no momento em que o Exército da Nigéria tenta afastar as acusações de um tiroteio no reduto insurgente de Maiduguri na segunda-feira, que os moradores dizem ter matado pelo menos 30 civis.

(Reportagem de Tim Cocks)