Seita muçulmana mantinha crianças em catacumba na Rússia

Quatro integrantes de uma seita islâmica que atua na região russa do Tartaristão foram acusados ontem de praticar crueldade contra crianças que participam do culto e acusados de mantê-las em uma espécie de catacumba.

O líder da organização religiosa, Faizrakhman Sattarov, se autoproclama um profeta muçulmano desde os anos 60, quando interpretou as faíscas lançadas por um cabo de trólebus como "luz divina". A polícia encontrou 27 crianças e 38 adultos vivendo em dependências escavadas sob sua casa de três andares, que estava caindo aos pedaços.

A residência havia sido construída ilegalmente e será demolida. Policiais responsáveis pela operação descobriram que o complexo possuía grande risco de incêndio, além de má ventilação e falta de saneamento.

De acordo com a imprensa russa, algumas crianças da seita nunca haviam visto a luz do sol. Algumas delas já estão sendo tratadas em abrigos e outras em hospitais, de acordo com o jornal estatal Rossiyskaya Gazeta.

Sattarov, de 83 anos, foi acusado pelo crime de "arbitrariedade", quando, segundo a lei russa, alguém "promove uma ação contrária à apresentada na lei ou a qualquer outro ato normativo legal". Nenhum dos integrantes da seita quis comentar as acusações.

A comunidade foi descoberta em um subúrbio da cidade de Kazan, capital da região do Tartaristão, durante uma investigação sobre os recentes ataques a clérigos muçulmanos na região majoritariamente islâmica às margens do Rio Volga.

De acordo com autoridades russas, a seita, batizada de "faizrakhmanistas", em homenagem a seu fundador, não reconhece as leis do Estado russo ou a autoridade dos líderes muçulmanos do Tartaristão. / AP