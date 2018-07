O grupo religioso "Capela da Ressurreição da Rússia" incluiu o primeiro-ministro do país, Vladimir Putin, na lista de santos que seus fieis devem reverenciar. A seita é pequena e fica isolada em uma aldeia perto do rio Volga. A líder do grupo, "Mãe Fotina", diz ser uma reencarnação de Joana D'Arc e afirma que Putin tem "o espírito dos czares em si".