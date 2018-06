Seleção belga cancela treino após ataques terroristas em Bruxelas

A seleção belga de futebol cancelou o treino desta terça-feira em Bruxelas após a cidade ser atingida por ataques terroristas. "Os nossos pensamentos estão com as vítimas. O futebol não é importante hoje", anunciou a Federação Belga de Futebol em publicação no seu perfil na rede social Twitter. "Treinamento cancelado".

A Bélgica está prevista para receber Portugal em um amistoso na próxima terça-feira, em Bruxelas. O jogo foi marcado como um teste para as duas equipes visando a disputa da Eurocopa deste ano. A Federação Portuguesa de Futebol disse que estava em contato com as autoridades belgas sobre medidas de seguranças para o jogo.

Três explosões ocorridas nesta terça-feira no terminal de embarque do aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, e na estação de metro de Maelbeek, que fica próxima dos escritórios da União Europeia, foram classificadas como ataques terroristas pelas autoridades belgas.

As informações iniciais são de que ao menos 22 pessoas morreram nas duas ações, vistas como represálias por causa da recente prisão de Salah Abdeslam, um dos principais suspeitos de ter comandado os atentados em Paris em novembro de 2015.

"As orações e pensamentos vão para todas as famílias e amigos das vítimas", escreveu o meia Axel Witsel, da seleção belga e do russo Zenit, em seu perfil no Twitter.

O atacante congolês Dieumerci Mbokani estava no aeroporto em Bruxelas no momento das explosões. O inglês Norwich, o seu clube, explicou em um comunicado oficial que o jogador saiu "ileso, mas abalado pelos acontecimentos trágicos". Mbokani estava visitando familiares em Bruxelas, onde jogou pelo Anderlecht por duas temporadas, até 2013.

A Bélgica está agora em estado de alerta máximo contra o terrorismo, exatamente no momento do ano em que se realiza várias das corridas clássicas do ciclismo, disputadas em um único dia, incluindo a Volta de Flanders, marcada para 3 de abril.

A temporada de provas na primavera europeia começa nesta quarta-feira com a disputa da clássica Dwars door Vlaanderen, com um percurso de 200 quilômetros ao redor de Waregem, no oeste da Bélgica.

Os organizadores se reuniram com a polícia nesta terça-feira e mais tarde disseram em um comunicado que a prova será realizada como planejado. "No momento, Dwars porta Vlaanderen ocorrerá(quarta-feira), apesar dos ataques terroristas que ocorreram em Bruxelas na terça-feira de manhã", afirma o comunicado. "A organizção chora com as vítimas destes terríveis atos".