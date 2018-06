'Selma' está entre indicados ao Oscar de melhor filme 'Selma', da diretora Ava DuVernay, está entre os oito indicados deste ano ao prêmio Oscar de melhor filme. Concorre com sete produções fortes, dentre as quais se encontram os favoritos 'O Grande Hotel Budapeste' e 'Boyhood' - ambos são os recordistas de indicações dessa edição do prêmio da Academia, com nove cada um. E há ainda trabalhos de diretores consagrados, como Clint Eastwood ('Sniper Americano') e Richard Linklater ('Boyhood'), que sempre podem surpreender. Produzido pela apresentadora Oprah Winfrey, o filme disputou duas categorias no Globo de Ouro - filme de drama e diretor - e ganhou apenas o prêmio de canção original para 'Glory', de John Legend.