Áustria lança 'selo corona' feito de papel higiênico

A Áustria lançou nesta sexta-feira, 23, um selo especial feito de papel higiênico que lembra as regras de distanciamento social usando o desenho de um elefante. O “selo corona”, como vem sendo chamado, será vendido em folhas de 10 centímetros de comprimento – um décimo de metro, que é a distância mínima a ser mantida em espaços públicos – medida que volta a entrar em vigor a partir de amanhã.

“Se você colocar 10 folhas de selo juntas, terá a distância exata de um metro – ou o comprimento de um bebê elefante, que também está impresso no selo”, afirmou ontem o correio austríaco, em comunicado.

Na Áustria, o filhote de elefante se tornou o símbolo que ilustra a distância que deve ser mantida pela população. O “selo corona”, impresso em uma folha tripla de papel higiênico, será vendido por 2,75 euros – cerca de R$ 18. Para tornar o material mais resistente, no verso foi colocada uma camada adesiva feita de papel de fibra natural. O selo pode ser destacado do bloco e usado para o envio de cartas.

A ideia do novo selo surgiu em setembro, quando consumidores começaram repentinamente a estocar papel higiênico e o produto sumiu das prateleiras de supermercados do país.

Os selos comemorativos começarão ser vendidos a partir do dia 30. A edição especial tem apenas 300 mil exemplares. A ação pretende arrecadar dinheiro para a população afetada pela crise provocada pela pandemia.

O correio austríaco vem cultivando a fama de fazer piada com temas atuais. Em janeiro, ele criou o “selo do Brexit”. O desenho brincava com os constantes adiamentos da saída do Reino Unido da União Europeia. O dia 29 de março de 2019, data previamente estabelecida, estava riscado e uma nova data, 31 de janeiro de 2020, foi improvisada logo abaixo. / REUTERS