Sem comemorações, papa Francisco completa 79 anos

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco completa nesta quinta-feira, 17, 79 anos, em um dia no qual o Vaticano não programou nenhum ato oficial. Francisco está a menos de quatro meses de completar três anos de seu pontificado. Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, 1936) rezou, como todo dia, a missa na capela de Santa Marta às 7h (horário local, 4h em Brasília) e durante o resto do dia continuará com suas obrigações como chefe da Igreja Católica.

Na sexta-feira deve presidir a abertura da Porta Santa da Caridade em uma das sedes da organização Cáritas em Roma, um ato que faz parte do calendário do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que começou no dia 8 de dezembro e que terminará no dia 20 de novembro de 2016.

Na quarta, durante a tradicional audiência na Praça de São Pedro, os fiéis que ouviram o papa aproveitaram para parabenizá-lo antecipadamente e fazer-lhe uma festa com dança, cânticos e um bolo.

No ano passado, seu 78º aniversário coincidiu com a audiência geral e mais de 7.000 dançarinos de tango fizeram uma apresentação para o papa.

Jorge Mario Bergoglio é o primeiro papa latino-americano e também o primeiro jesuíta. O atual máximo representante da Igreja Católica é o pontífice de número 266 e substituiu Bento XVI, primeiro papa da Era Moderna que renunciou ao pontificado.

Graduou-se em Ciências Químicas, mas optou pelos estudos eclesiásticos e em 11 de março de 1958 ingressou no noviciado da Companhia de Jesus.

No dia 13 de março de 2013 foi eleito papa no segundo dia de conclave e na quinta apuração, e escolheu para seu pontificado o nome de Francisco e o lema em latim "Miserando atque eligendo" ("Olhou para ele com sentimento de amor e o escolheu", em tradução livre).

Desde então, Francisco iniciou um processo de reforma das estruturas da Cúria, com atenção especial para a parte econômica e financeira. / EFE