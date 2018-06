Vinson trabalhou como enfermeira no Texas Health Presbyterian Hospital, de Dallas, e foi infectada quando cuidava de Thomas Eric Duncan, que morreu em decorrência do Ebola. Outra enfermeira que também contraiu o vírus, Nina Pham, foi liberada em 24 de outubro.

A família de Vinson anunciou em 22 de outubro que os médicos já não detectavam a vírus do ebola no corpo de Vinson. Fonte: Associated Press.