Sem vacina, iranianos 'invadem' a Armênia para serem imunizados

YEREVAN, ARMÊNIA - No Irã, a urgência de se vacinar contra o covid-19 cresce a cada dia. Um grande número de novos casos alimentado pela variante Delta que se espalha rapidamente sobrecarrega os hospitais. Ao mesmo tempo em que o total de mortes sobe e aumenta também a sensação de que a proteção para a maioria dos cidadãos continua distante, milhares de iranianos desesperados estão migrando para a vizinha Armênia.

Leia Também Irã sinaliza que capacidade atômica do país aumentou

Na ex-nação soviética do Cáucaso, as autoridades distribuem doses gratuitas para visitantes estrangeiros - uma dádiva para os iranianos temerosos por suas vidas e cansados ​​de esperar. “Eu só quero que ela receba a vacina o mais rápido possível”, disse Ahmad Reza Bagheri, joalheiro de 23 anos em um ponto de ônibus em Teerã, ao falar com sua mãe diabética com quem ele enfrentava 20 horas de viagem em uma estrada sinuosa até a capital da Armênia, Yerevan.

O tio de Bagheri já havia recebido sua primeira dose na cidade e logo receberia a segunda. Essas histórias tomaram conta das mídias sociais iranianas nas últimas semanas, ao mesmo tempo em que iranianos seguiam para a Armênia de ônibus e avião. O primeiro-ministro armênio em exercício, Nikol Pashinyan, disse na semana passada que os estrangeiros, incluindo residentes, representam até a metade das cerca de 110 mil pessoas que foram vacinadas no país. A Armênia administra as vacinas AstraZeneca, Sputnik V, da Rússia, e Coronavac, da China.

No Irã, que tem o maior número de mortes de covid-19 no Oriente Médio, com quase 87 mil óbitos, menos de 2% dos 84 milhões de habitantes do país receberam as duas doses, de acordo com a site Our World in Data.

Embora o país atingido pelas sanções tenha importado algumas vacinas russas e chinesas, aderido ao programa Covax apoiado pela ONU para compartilhamento de vacinas e desenvolvido três de suas próprias vacinas, as doses continuam escassas. As autoridades prometem que as campanhas em massa começarão em setembro.

“Não posso esperar tanto tempo pela vacinação”, disse Ali Saeedi, um comerciante de roupas de 39 anos que também espera para embarcar na viagem em uma estação rodoviária de Teerã. “As autoridades atrasaram muitas vezes seus planos de vacinação pública. Vou para a Armênia para que isso aconteça ”.

Outros, como o secretário Bahareh Khanai, de 27 anos, veem a viagem como um ato de serviço nacional, facilitando a difícil tarefa de vacinação que as autoridades iranianas enfrentam.

Ainda não está claro quantos iranianos fizeram a viagem para se vacinar, já que a Armênia também continua sendo um popular refúgio de verão. Mas a cada dia, dezenas de ônibus, táxis e voos transportam cerca de 500 iranianos através da fronteira. As companhias aéreas adicionaram três voos semanais do Irã para Yerevan. O custo das viagens de ônibus dobrou à medida que milhares elaboram planos. Os agentes de viagens que viram a pandemia devastar sua indústria viram um aumento sem precedentes nos negócios.

“O número de nossos clientes para a viagem à Armênia triplicou nas últimas semanas”, disse Ahmad, gerente de uma agência de turismo em Teerã que se recusou a revelar seu sobrenome por temer represálias.

O aumento de iranianos inundou os centros de testes de coronavírus da Armênia, deixando dezenas de pessoas presas na zona-tampão, informou a agência de notícias semi-oficial ILNA iraniana, com vários desmaios de calor. A cerca de 160 quilômetros de distância, em Yerevan, centenas de iranianos fizeram fila para tomar a vacina, alguns dormindo nas ruas para garantir um lugar.

A esperança os sustenta e n as ruas da capital armênia, iranianos dançam ao som de música persa do lado de fora dos centros de vacinação, batendo palmas ao receber as doses, mostram vídeos.

“Não podíamos esperar que nosso ato humanitário se tornasse popular e se espalhasse tanto e que teríamos um grande fluxo de estrangeiros”, disse o ministro da Saúde da Armênia, Anahit Avanesyan. “Nossos cidadãos são nossa prioridade, mas repito mais uma vez que a pandemia não reconhece a cidadania.”

Mas mesmo com as autoridades armênias incentivando o turismo de vacinação, o grande número de iranianos que inundam os centros de vacinação pressionou a Armênia a endurecer as regras.

Na semana passada o governo determinou que os visitantes estrangeiros só podem receber uma injeção em cinco clínicas móveis designadas da AstraZeneca em Yerevan e, em uma aparente tentativa de impulsionar o setor turístico do país que entrou em vigor na quinta-feira, devem passar pelo menos 10 dias na Armênia antes de obter vacinado.

Depois que a nova regra entrou em vigor, as multidões de iranianos que esperavam nas ruas de Yerevan para disparar em Yerevan se dispersaram, mas funcionários médicos disseram que muitos agendaram as vacinas para os dias seguintes em conformidade com a exigência de permanência mínima de 10 dias.

Agora, o perfil dos visitantes iranianos está mudando, à medida que as viagens de ônibus transfronteiriças se transformam em férias prolongadas, com alguns voos passando pelo Catar. O aumento do interesse também aumentou o preço, colocando a jornada fora do alcance de todos, exceto dos ricos.

Especialistas dizem que o aumento de preços e a nova exigência de 10 dias exacerba as desigualdades gritantes na pandemia. “Isso aumenta o dinheiro e o tempo necessários e, portanto, a injustiça”, disse Alison Bateman-House, professora assistente de ética médica na Universidade de Nova York.