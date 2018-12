Sem votos para aprovar Brexit, May adia votação do acordo no Parlamento britânico

LONDRES - A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou nesta segunda-feira, 10, ao Parlamento britânico que desistiu de votar na terça-feira, 11, o acordo que formaliza a saída do país da União Europeia. Logo após o anúncio, a libra esterlina se desvalorizou 1% em relação ao dólar.

May disse que o foco dela nos próximos dias será esclarecer as dúvidas envolvendo o backstop - mecanismo que manterá a Irlanda do Norte nas regras aduaneiras da UE mesmo que o bloco e o Reino Unido não cheguem a um acordo sobre a fronteira com a Irlanda.

Ainda de acordo com May, um segundo referendo sobre saída da UE, como defendem algumas correntes políticas no Parlamento britânico, 'racharia o país'. "Eu concluirei o Brexit", afirmou.

"É o acordo adequado para o Reino Unido e estou determinada a fazer o que estiver ao meu alcance esclarecer ao Parlamento o que for necessário para concluir esse acordo e entregá-lo ao povo britânico", acrescentou May.

Ela foi questionada no Parlamento pelo líder da oposição, o líder trabalhista Jeremy Corbyn. "Não está claro se a premiê quer renegociar o acordo ou apenas dirimir dúvidas que o cercam", disse.

A primeira-ministra alertou os membros do Parlamento também que, se não for selado um acordo, o país deve se preparar para uma ruptura unilateral com a UE. Segundo ela, as providências do Executivo para se preparar para esse cenário já estão sendo tomadas.

O anúncio ocorre em meio a discussões de May com seu gabinete sobre os próximos passos do Brexit. Ela não tem os votos necessários para aprovar o acordo no Parlamento./ AP e AFP