Senado americano rejeita convocar testemunhas e inviabiliza impeachment de Trump

WASHINGTON - Por 51 votos contra e 49 a favor, o Senado dos EUA, de maioria republicana, descartou a moção que convocaria testemunhas para o processo de impeachment do presidente Donald Trump, inviabilizando sua destituição. A votação ocorreu depois que a equipe de defesa de Trump argumentou por cerca de duas horas contra a moção.

Mais cedo, a indicação senadora republicana do Alasca Lisa Murkowski de que se oporia à moção, o processo já passou a ser dado como encerrado, segundo os jornais americanos. Ela era uma dos quatro republicanos cujo voto os democratas esperavam ter para conseguir a maioria para convocar testemunhas.

O líder do Senado, o republicano Mitch McConnell, deve agora adotar uma resolução organizadora que estabelece procedimentos para o restante do julgamento, incluindo possíveis argumentos finais, discursos dos senadores e últimas deliberações.

Essa resolução também será debatida por duas horas. Em seguida, os senadores podem oferecer emendas, cada uma das quais pode ser debatida por até duas horas.

Quando não houver mais emendas no debate, o Senado votará ainda na resolução organizadora. O que acontece depois depende do que for aprovado na resolução.

O cronograma da noite desta sexta-feira é uma questão de "quantas emendas (os democratas) levantam", disse o senador John Barrasso. "Espero que eles não demorem esse tipo de tempo." / NYT