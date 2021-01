Senado aprova Lloyd Austin para chefiar o Pentágono

O Senado dos Estados Unidos confirmou o general aposentado Lloyd Austin como novo secretário de Defesa do país. Indicação do presidente Joe Biden, que começa a formar sua equipe de governo, Austin se tornou o primeiro afro-americano a chegar ao controle do Pentágono.

Em votações consecutivas realizadas na quinta-feira, 21, deputados e senadores dos partidos Republicano e Democrata aprovaram a dispensa especial para o general Austin pudesse ocupar o cargo, conforme exigido para qualquer secretário de Defesa que tenha se aposentado do serviço militar ativo há menos de sete anos.

O esforço do Capitólio para acelerar os trabalhos - e a pressão exercida pelos democratas para uma rápida aprovação do nome do general - refletiram a urgência do governo Biden em definir o responsável pela Defesa, medida que normalmente é tomada no primeiro dia de um presidente para sinalizar a continuidade do poder americano.

"Diante das muitas ameaças, tanto estrangeiras quanto domésticas, que nossa nação enfrenta, é essencial que o secretário designado Austin seja imediatamente confirmado", disse a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

"Bloquear essa nomeação seria um erro que, entre outros perigos, atrasaria o trabalho urgente a ser feito para restaurar a independência e as capacidades do Departamento de Defesa, o que devemos fazer o mais rápido possível", completou./ AFP e NYT