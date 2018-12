Senado nos EUA aprova reforma criminal que prevê penas menores

WASHINGTON - O Senado dos Estados Unidos aprovou na noite de terça-feira, 19, uma reforma no código criminal do país, flexibilizando a condenação de criminosos não violentos e propondo reabilitação de presos. A medida é uma resposta ao encarceramento em massa conduzido pela guerra às drogas nos EUA. A lei, no entanto, afetará apenas presos federais, correspondendo a 10% da população encarcerada do país.

A votação é resultado de anos de negociações entre republicanos e democratas, que tomaram a decisão por 87 votos a 12. A Câmara deve aprovar o projeto nesta semana e depois irá para a sanção do presidente Donald Trump, que em novembro havia apoiado o projeto.

A lei dá aos juízes mais discrição quando sentenciam criminosos relacionados com o tráfico de drogas. Também acelera a reabilitação de presos, reduz para 25 anos a prisão perpétua de alguns traficantes com três condenações e permite que 2.600 presos federais sentenciados por posse de cocaína ou crack antes de agosto de 2010 pedissem por uma redução de pena.

Após a votação, Trump elogiou o projeto, falou que a lei irá poupar bilhões de dólares e que está ansioso para dar a sanção. “O meu trabalho é lutar por todos os cidadãos, inclusive aqueles que cometeram erros”, publicou Trump em rede social momentos depois da decisão. “Isso permitirá que as nossas comunidades fiquem mais seguras e dá uma segunda chance para aqueles que merecem.”

Os democratas também ficaram satisfeitos. O senador Cory Booker disse que as prisões dos EUA estão lotadas de americanos extremamente pobres, viciados em drogas e com problemas mentais. Para ele, o sistema judicial criminal da nação “sustenta certas comunidades e outras não” e a lei aprovada representa um passo para “curar” essas comunidades.

“Não vamos nos enganar. Essa legislação, que é um passo pequeno, irá afetar milhares e milhares de vidas”, disse Booker.

America is the greatest Country in the world and my job is to fight for ALL citizens, even those who have made mistakes. Congratulations to the Senate on the bi-partisan passing of a historic Criminal Justice Reform Bill.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de dezembro de 2018

Risco à segurança

Apesar do amplo apoio, alguns senadores republicanos apresentaram três emendas sob a alegação de que a lei colocaria a segurança pública em perigo. As iniciativas, porém, não foram aprovadas. Apoiadores da reforma afirmaram que qualquer uma das emendas poderia arruinar a legislação.

Uma delas pedia a exclusão para excluir mais prisioneiros de participar de programas educacionais e de treinamento que permitem aos encarcerados ganhar créditos, usados para adiantar a soltura ou para ir em prisão domiciliar.

Outra pede que as vítimas sejam notificadas antes que o prisioneiro fosse liberado. A terceira envolve que o órgão federal de prisões dos EUA reporte a taxa de reincidência para cada prisioneiro que sair precocemente.

“Enquanto a lei tenha marginalmente melhorado em comparação com as versões anteriores, estou desapontado que não foram adotadas as minhas emendas que excluem molestadores de crianças de ter soltura antecipada e que dão o direito de proteção à vítima”, disse o senador republicano Tom Cotton, um dos autores das emendas.

O democrata Dick Durbin afirmou que o projeto aprovado já prevê 60 crimes diferentes que tornam prisioneiros inelegíveis a uma soltura antecipada. Durbin disse que as emendas de Cotton eram muito expansivas e impediriam que 30 mil encarcerados participassem.

Segundo o democrata, as vítimas podem escolher se serão avisadas em caso de mudança no status do condenado. Em torno de 10% escolhe não receber a notificação por causa do trauma envolvido em revisitar o crime. Enquanto isso, a emenda rejeitada no Senado tornaria esse aviso obrigatório.

Apoio da sociedade

Uma série de grupos liberais e conservadores se manifestaram a favor da lei. O grupo Americans for Prosperity, sustentado pelos irmãos Koch, elogiaram os senadores por colocar o interesse do país à frente da política. O American Civil Liberties Union afirmou que a legislação é “nada menos que perfeita". "Mas nós estamos no meio de uma crise de encarceração em massa, e a hora de agir é agora.”

Grupos de polícia estava mais divididos. A Ordem Fraternal de Polícia e a Associação Internacional de Delegados de Polícia apoiaram, mas a Associação Nacional de Xerifes se opôs. O sindicato que representa os guardas de prisões federais também apoiou. / AP