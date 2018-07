Senado bloqueia nomeação de Obama para tribunal Pela segunda vez em dois anos, senadores republicanos bloquearam uma nomeação judicial federal do presidente dos EUA, o democrata Barack Obama. Desta vez, a nomeação de Caitlin Halligan, ex-procuradora-geral do Estado de Nova York, para o Tribunal de Apelação do Distrito de Colúmbia ficou aquém dos 60 votos necessários para sua aprovação. O proposta teve 51 votos a favor e 41 contra - apenas uma senadora republicana se uniu aos democratas para permitir o voto de confirmação de Halligan.