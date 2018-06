Senado da Itália adia debate de projeto que reconhece união entre homossexuais

ROMA - O Senado da Itália adiou em quase uma semana a discussão sobre o projeto de lei que regulamentaria o reconhecimento da união entre as pessoas do mesmo sexo no país.

A proposta voltará a ser debatida, a princípio, na terça-feira, quando serão votadas as questões divergentes. A imprensa local aponta que o adiamento aconteceu pela ausência de parlamentares da ultradireitista Liga Norte, que farão nesta quinta-feira, 28, um encontro com a Frente Nacional da França, em Milão.

Uma sessão de apresentação do projeto, no entanto, foi realizada na quarta-feira no Senado, com a abertura da fase técnica, prévia ao estudo das emendas apresentadas.

O secretário nacional da organização ArciGay, Gabriele Piazzoni, lamentou nova interrupção na confecção do textos sobre as uniões civis.

"Até ontem, a data era 28 de janeiro e isso parecia uma certeza. Hoje já não é mais, e a realização de uma manifestação reacionária convocada para sábado, em Roma, que não favorece o debate, ameaça o tornar ainda mais incendiário", avaliou.

Para sábado, grupos convocaram o chamado "Dia da Família", para protestar contra o projeto sobre as união entre homossexuais, que é uma bandeira do partido do primeiro-ministro, Matteo Renzi.

O texto que está sendo debatido no Senado, no entanto, rechaça o uso do termo "casamento" e não garante a possibilidade de adoção, se limitando a um membro do casal a adotar filho do companheiro. / EFE