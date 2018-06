Senado da Itália aprova lei contra a corrupção

No momento, a região da Lombardia, no norte, atravessa uma forte crise política. Pelo menos 14 dos 70 conselheiros regionais são investigados por supostas ligações com a máfia calabresa, a ''Ndrangheta. Eles teriam comprado votos da ''Ndrangheta nas eleições locais de 2010 e em troca favoreceriam a máfia calabresa com contratos de fachada em obras públicas. A Lombardia é a região mais rica da Itália. O governador da Lombardia, Roberto Formigoni, disse que não sabia de nada. Formigoni, que governa a região desde 1995, está sob pressão para renunciar. Ex-democrata-cristão, Formigoni é do partido Povo da Liberdade (PDL, na sigla em italiano) do ex-premiê Silvio Berlusconi.

As informações são da Associated Press.