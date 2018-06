Dos 315 senadores, 235 votaram a favor do governo, aprovando a moção de confiança ao premiê. O Povo da Liberdade, partido do ex-premier italiano Silvio Berlusconi, votou em favor da confiança a Letta.

Na saída do prédio do Senado, conhecido como Palácio Madama, Berlusconi foi vaiado por populares que aguardavam do lado de fora.